Gaziantepli tasarımcı çocuklar için kutnudan gömlek koleksiyonu hazırladı

Gaziantep'te tasarımcılık yapan Ergin Eryetgin, çocuklar için hazırladığı "Kutnu Kutnu Pense" koleksiyonunu tanıttı.

Gaziantep'te tasarımcılık yapan Ergin Eryetgin, çocuklar için hazırladığı "Kutnu Kutnu Pense" koleksiyonunu tanıttı.

Eryetgin, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'e özgü kutnu kumaşıyla tasarımlar yaptığını, bu yıl da çocuklar için gömlek hazırladığını kaydetti.

Kutnu kumaşının tarihine değinen Eryetgin, yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle işlendiğini artık kıyafet olarak günlük hayatın içinde yer aldığına dikkati çekti.

Kumaşın sağlıklı ve şık olduğuna dikkati çeken Eryetgin, şunları kaydetti:

"Endüstrinin dayatılması dolayısıyla hayatımızdan uzak kaldı. Ancak son yıllarda başlayan sürdürülebilirlik farkındalığıyla yeniden insanların ilgisini çekmeye başladı. Biz de bu farkındalığı sürdürmeye, daha da büyütmeye çalışıyoruz. El dokuması geleneksel kutnu kumaşı kullanarak ürettiğimiz gömleklerle hem bu kadim kültürü yaşatmaya hem de ekolojik giyimin önemine dikkat çekiyoruz. İnsanların sağlığına katkı yapmaya çalışıyoruz."

Özel olarak hazırladığı koleksiyonunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel bir günde sergilemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Eryetgin, "Mini koleksiyonumuz konforlu, rengarenk, sağlıklı ve doğal. Ayrıca hem yetişkinler hem çocuklar için pandemi sürecinde hazırladığımız maskelerle sağlıklarını korurken görüntülerini de uyumlu şekilde tamamlayacaklar. Bununla beraber anne babalar kendi gömleklerinin mini boyutlarıyla çocuklarıyla kombin yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal