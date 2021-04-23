Gaziantepli tasarımcı çocuklar için kutnudan gömlek koleksiyonu hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantepli tasarımcı çocuklar için kutnudan gömlek koleksiyonu hazırladı

Gaziantepli tasarımcı çocuklar için kutnudan gömlek koleksiyonu hazırladı
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'te tasarımcılık yapan Ergin Eryetgin, çocuklar için hazırladığı "Kutnu Kutnu Pense" koleksiyonunu tanıttı.

Gaziantep'te tasarımcılık yapan Ergin Eryetgin, çocuklar için hazırladığı "Kutnu Kutnu Pense" koleksiyonunu tanıttı.

Eryetgin, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'e özgü kutnu kumaşıyla tasarımlar yaptığını, bu yıl da çocuklar için gömlek hazırladığını kaydetti.

Kutnu kumaşının tarihine değinen Eryetgin, yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle işlendiğini artık kıyafet olarak günlük hayatın içinde yer aldığına dikkati çekti.

Kumaşın sağlıklı ve şık olduğuna dikkati çeken Eryetgin, şunları kaydetti:

"Endüstrinin dayatılması dolayısıyla hayatımızdan uzak kaldı. Ancak son yıllarda başlayan sürdürülebilirlik farkındalığıyla yeniden insanların ilgisini çekmeye başladı. Biz de bu farkındalığı sürdürmeye, daha da büyütmeye çalışıyoruz. El dokuması geleneksel kutnu kumaşı kullanarak ürettiğimiz gömleklerle hem bu kadim kültürü yaşatmaya hem de ekolojik giyimin önemine dikkat çekiyoruz. İnsanların sağlığına katkı yapmaya çalışıyoruz."

Özel olarak hazırladığı koleksiyonunu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi özel bir günde sergilemenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Eryetgin, "Mini koleksiyonumuz konforlu, rengarenk, sağlıklı ve doğal. Ayrıca hem yetişkinler hem çocuklar için pandemi sürecinde hazırladığımız maskelerle sağlıklarını korurken görüntülerini de uyumlu şekilde tamamlayacaklar. Bununla beraber anne babalar kendi gömleklerinin mini boyutlarıyla çocuklarıyla kombin yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantepli tasarımcı çocuklar için kutnudan gömlek koleksiyonu hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:20:30. #1.16#

title