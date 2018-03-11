Gaziantepli Şehit Yakınlarından Mehmetçiğe Destek

Gaziantep'teki sivil toplum örgütleri Kilis'e gelerek Mehmetçiğe destek verdiler.

Gaziantep Dere Köyleri ve Türkmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleri ve gaziler derneği ile sivil toplum örgütleri büyük bir konvoyla Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek, Mehmetçiğe destek verdiler.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atan gruplar, zaman zaman tekbir getirdi. Bir şehit yakınının okuduğu duygusal şiir sonrasında Gaziantep Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hamza Bayındır, "Bugün biz Afrin'e gitmek için geldik ama, bizim için emir emirdir. Afrin Türkiye'nin, Türkiye Afrin'indir. Afrin'den vazgeçmeyiz. Afrin bizimdir" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter ise, Afrin harekatına destek vermek için gelenlere teşekkür ettiğini ifade ederek, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden beri, her zaman Mehmetçiğe destek veriyoruz. Dere Köyleri ve Türkmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanımızla birlikte toplumun tüm kesimlerini yanımıza alarak Mehmetçiğe destek vermek için geldik. Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında olmak için buradayız. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugün de ordumuzun yanındayız. Cumhurbaşkanımıza bağlılığımızı ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Dere Köyleri ve Türkmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Öztürk de, "Afrin harekatında savaşan askerlerimize destek vermek için geldik. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman emrindeyiz. Bu insanı dünya lideri olarak görüyoruz. Mehmetçiğe moral vermek ve onlara hediye vermek için buraya geldik" şeklinde konuştu.

Gaziantepli sivil toplum örgütleri, yanlarında getirdikleri hediyeleri Mehmetçiğe teslim ettiler. - KİLİS