Gaziantepli Sanatçı Hasan Çoban: Bu Yazın Şarkısı 'Yav He He' Olacak

Gaziantep'in sevilen seslerinden Hasan Çoban, kısa süre önce yayınladığı "Vay Kader'in ardından yeni bir single hazırladı. Çoban'ın "2021 yazının şarkısı olacak" dediği "Yav He He", çok yakında dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

Gaziantep'in türkü dünyasına armağanı Hasan Çoban, single çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. "Nerelere Gidem Ben", "Mendilim Benek Benek", "Gel Alsana", "Engin'e Ağıt", "Fıstıkları Tolu Vurdu", "Gaziantep'in Kralları", "Hadi Oradan Deli" ve "Vay Kader" ile türkü severlerin kalplerine dokunan Çoban, bu kez hareketli bir çalışmaya imza attı.

KLİP HİKAYESİNİ KENDİ YAZDI

Hasan Çoban'ın "Yav He He" adlı yeni şarkısı, çok yakında dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunulacak. Söz ve müziği Cengiz Temel'in imzasını taşıyan eserin klibi de hazır. Hikayesini Hasan Çoban'ın yazdığı klip, Tekin Sayan'ın yönetmenliğinde Adana ve İstanbul'da çekildi. Oyuncu Fayat Budak'ın rol aldığı çalışmanın İstanbul çekimleri, tarihi semti Balat'ta ve Agora Meyhanesi'nde yapıldı.

KENDİNİ AĞA, PAŞA SANANLARA

Hasan Çoban, şarkısının yaz aylarına damga vuracağını söyledi: "Bu kez hareketli bir şarkıyla dinleyicilerimin karşısındayım. Bu şarkım, haksız olmasına rağmen her zaman zeytinyağı gibi üste çıkanlara bir mesaj. Siz de böyle davranan, kendini ağa, paşa sananlara 'Yav He He' deyip geçin."

