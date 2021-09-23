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Gaziantepli öğrencinin geliştirdiği "Robot Rafık" TEKNOFEST finaline katılacak

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantepli öğrencinin geliştirdiği

Gaziantep'teki Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi Necati Coşkun geliştirdiği "Robot Rafık"; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te finale kaldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi Necati Coşkun geliştirdiği "Robot Rafık"; Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te finale kaldı.

Coşkun, Okul Müdürü Fatih Şengül, Fizik Öğretmeni Adile Arslanoğlu, Yiyecek Bölümü Öğretmeni Özlem Daşkıran'ın desteğiyle "Robot Rafık" adında projeyle 4'üncüsü İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı.

Gaziantep ve Türkiye'nin yemeklerinin kalori değerleri, içeriği ve fiyat konusunda bilgilendirme yapan garson robotun yer aldığı projeyle Coşkun, festivalde finale kaldı.

Coşkun, yaptığı açıklamada, finale kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmenlerinin çok büyük desteği olduğunu dile getiren Coşkun, "Robot Rafık ile güzel bir derece almak istiyorum. Okulumu mutlu etmeyi arzuluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantepli öğrencinin geliştirdiği 'Robot Rafık' TEKNOFEST finaline katılacak - Haberler
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