Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi
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Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi

08.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:08
Gaziantepli iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'te hayırseverliğiyle tanınan, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan (85), hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te hayırseverliğiyle tanınan, Ziylan Grup'un sahibi Hacı Ahmet Ziylan (85), hayatını kaybetti.

Bir süredir hastanede tedavi gören, FLO Ayakkabı'nın kurucusu, hayırsever iş insanı Hacı Ahmet Ziylan, bu sabah yaşamını yitirdi. Ziylan Grup'un sahibi olan Hacı Ahmet Ziylan adına yaptırılan Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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