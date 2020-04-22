Gaziantepli hayırsever kadından sağlığa 2 milyon 250 bin liralık bağış
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Gaziantepli hayırsever kadından sağlığa 2 milyon 250 bin liralık bağış

Gaziantepli hayırsever kadından sağlığa 2 milyon 250 bin liralık bağışGAZİANTEP'te hayırsever Yüksel Keser, vefat eden eşinden miras kalan arsanın satışından elde ettiği 2 milyon 250 bin lirayı koronavirüs salgınının da etkisiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama...

22.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:24
Gaziantepli hayırsever kadından sağlığa 2 milyon 250 bin liralık bağış

Gaziantepli hayırsever kadından sağlığa 2 milyon 250 bin liralık bağış

GAZİANTEP'te hayırsever Yüksel Keser, vefat eden eşinden miras kalan arsanın satışından elde ettiği 2 milyon 250 bin lirayı koronavirüs salgınının da etkisiyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesine bağışladı. Örnek bağışın ardından üniversite yönetimi, hastanenin yoğun bakım ünitesine hayırsever kadın ile vefat eden eşinin isminin verilmesini kararlaştırdı.

Gaziantep'te yaşayan Yüksel Keser, eşi Ömer Keser'in vefatının ardından geride bıraktığı mirasından düşen 2 arsadan birisini satışa çıkardı. Keser, kent merkezindeki arsasını 2 milyon 250 bin liraya sattı. Parayı bağışlamak isteyen Yüksel Keser, çocuklarının da onayını alarak koronavirüs salgını nedeniyle sağlık alanına destek olmaya karar verdi. Keser daha sonra parayı düzenlenen protokol ile Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'ne bağışladı.

BAĞIŞLARLA İSMİNİ YAŞATACAK

Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlenen törende Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ile birlikte protokole imza atan Yüksel Keser, "Eşim fedakarlık yaptı ve bana iki arsa bıraktı. Ben de bu arsalardan birisini hayır için bağışlama kararı verdim. Nereye bağış yapacağımı düşünürken, koronavirüs hastalığının tedavisinde yoğun bakım ünitelerinin ne derece önemli olduğuna tanık oldum. O yüzden de bağışımı, Milli Dayanışma Kampanyası'nın sağlık ayağı kapsamında yapma kararı alarak, Gaziantep Üniversitesi'nin tamamlanan Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere bağışladım" dedi. Keser, miras kalan ikinci arsayı da sattıktan sonra hayır işine bağışlayacağını, eşi Ömer Keser'in kendisine yaptığı fedakarlığa bağışlarla ismini yaşatarak karşılık vereceğini söyledi.

ÇİFTİN ADI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YAŞAYACAK

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise koronavirüs salgınının ardından hastanelere, yoğun bakımlara ve sağlık sektörüne yapılacak yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekerek, "Hayırseverimize 2 milyon 250 bin TL'lik bağışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biz de kadirşinaslık göstererek yapılacak yoğun bakım ünitemizin isminin Yüksel-Ömer Keser Yoğun Bakım Ünitesi olması yolunda protokol imzaladık. Bu, umarım Gaziantepli diğer hayırseverlerimize bir örnek olur" diye konuştu.

Gaziantepli hayırsever kadından sağlığa 2 milyon 250 bin liralık bağış

Kaynak: DHA

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