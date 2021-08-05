Gaziantepli genç doktor, hayalini kitapla gerçekleştirdi
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Gaziantepli genç doktor, hayalini kitapla gerçekleştirdi

Gaziantepli genç doktor, hayalini kitapla gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te yaşayan doktor Hülya Alkuş, çocukluk hayalini yazdığı "Dokunabilseydim Güneşe" adlı şiir kitabıyla gerçekleştirdi.

Gaziantep'te yaşayan doktor Hülya Alkuş, çocukluk hayalini yazdığı "Dokunabilseydim Güneşe" adlı şiir kitabıyla gerçekleştirdi.

Gaziantep Merkez 2 Nolu ASH İstasyonu'nda görevli doktor Hülya Alkuş, ortaokulu eğitimindeki öğretmeni Ahmet Payam sayesinde edebiyata ilgi duydu. Bir süre sonra şiire yoğunlaşan ve ilk şiirini ortaokul 8. sınıfta yazan Alkuş'un bu tutkusu lise, üniversite ve mesleki sürecinde artarak sürdü. Doktor Alkuş, eğitim ve mesleki hayatında karşılaştığı ve yaşadığı olaylara karşı empati kurarak hissettiği duyguları, çıkardığı "Dokunabilseydim Güneşe" kitabına döktü.

Birçok şiirini kütüphane masalarında kaleme alan Alkuş, yaşadığı duygularını okuyucularına yansıtmayı hedefliyor.

Alkuş, AA muhabirine, herkesin bir hayat serüveni içerisinde yer aldığını ve kendisinin de öyle olup yaşadıklarını unutmamak için böyle bir yöntem seçtiğini ifade etti.

Şu an yazdığı kitabı okuyarak çoğu zaman kendini hatırladığını anlatan Alkuş, "Şiire ilgi duyduktan sonra hep kitap çıkarma isteğim vardı. Alandaki eksiklerimi gidererek, kendimi okuyarak da geliştirdim. Şiirlerimi yayınevlerine sundum ve eleştirileri kabul ettim. Bir çok yayınevinden kabul aldıktan sonra kitabım yayımlandı." dedi.

Alkuş, olayları ve diyalogları farklı bir perspektifle mısralara döktüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kitabımda farklı şeyler ortaya koymaya çalıştım. Hayatımda şiir için hep bir arayışım var. Bu beni gerçekten yoruyor. Mesela hastayla ilgili bir şey yaşadım, o anda duygusal anlamda bana bir şeyler katıyor, hissediyorum. Bunu da mısralara dökmek istiyorum. Mesleğimin bana bu açıdan artısı oluyor. Genel anlamda şiirlerimin oluşumu çevremden, tanık olduğum olay ve olgulardan çıkıyor. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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