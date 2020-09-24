Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Prof. Dr. Arif Özaydın nereli? Prof. Dr. Arif Özaydın kitapları nelerdir?

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof.Dr Arif Özaydın kimdir? Prof. Dr. Arif Özaydın kaç yaşında? Prof. Dr. Arif Azaydın kitapları nelerdir?

6 üniversiteye rektör ataması gerçekleşti. Gaziantep Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın kimdir? Prof. Dr. Arif Özaydın kitapları nelerdir?

PROF. DR. ARİF ÖZAYDIN KİMDİR?

Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı olan Arif Özaydın'ın kaç yaşında ve nerede doğduğu bilinmiyor. 1988 yılında İstanbul Üniversitesinde Kamu Yönetimi bölümüne başlayan Özaydın buradan 1992'de mezun oldu. Yüksek Lisansını da İstanbul Üniversitesinde Çalışma Ekonomisi üzerine yapan Özaydın, Doktorasını da İstanbul Üniversitesinde tamamladı. 1994 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüyle Doktorasına başlayan Arif Özaydın 1999 yılında bitirdi.

PROF. DR. ARİF ÖZAYDIN KİTAPLARI NELERDİR?

Bilgi Ekonomisi Kripto Para Ekonomisi

Eleştirel Bir Yaklaşımla Medeniyet ve İktisat

Yenilik Ekonomisi

İstikrarın Şifreleri

Bilgi Ekonomisi: Tanım-Uygulamalar-Örnekler