Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı
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Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı

14.11.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.11.2020 09:07
Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı

Gaziantep Üniversitesi'nin internet sitesinde yer alan bir vefat ilanı, üniversitedeki akrabalık ağını ortaya çıkardı. İlanda ölen kişinin kimliğine yer verilmezken, üniversitede görev yapan 4 kişiyle olan yakınlık derecesi dikkatlerden kaçmadı.

Ülkemizde son zamanlarda üniversitelerdeki akrabalık ilişkileri tepki çekerken buna benzer bir durum Gaziantep Üniversitesi'nde de yaşandı. Gaziantep Üniversite'nin resmi web sayfasında yer alan bir vefat ilanı, akademideki akraba ilişkilerini ortaya çıkardı.

Sitede yer alan ilanda, hayatını kaybeden kişinin; Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Yıldırım'ın kayınpederi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Sekreteri Ayfer Yıldırım'ın babası, Sosyal Bilimler MYÖ Öğretim Görevlisi Aykut Direzinci'nin dedesi, Rektörlük Özel Kalem Aysun Şahan'ın dedesi olduğu belirtildi.

Gaziantep Üniversitesi'ndeki vefat ilanı akraba ilişkilerini ortaya çıkardı

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

İlanın paylaşımından sonra üniversitede bu kadar akrabanın kadroda olması tepki çekti. Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişiye ulaşan ilan, tepkilerin ardından yayından kaldırıldı.

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