Gaziantep'ten Kısa Kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan uygulamalı çocuk kütüphanesini 234 bin 208 çocuk ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hikaye zamanı uygulamaları, yaratıcı masal çalışmaları ve yazarlık atölyeleri gibi çocuk programları düzenlenen kütüphanede, yazarlar ve uzmanlarla da söyleşiler yapıldı.

Ayrıca belediye tarafından Nurgana ve Güvenevler Mahallesi'nde iki çocuk kütüphanesi daha hizmete girecek.

Halıcılardan Hannover Başkonsolosluğuna ziyaret

Domotex Hannover Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılmak üzere Almanya'ya giden Güneydoğulu halıcılar, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ahmet Kaplan ve firma yetkilileri, fuar kapsamında Hannover Başkonsolosu Banu Malaman ile görüşerek bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malaman, halı firmalarının Türkiye'nin gücünü arttırarak, ülkenin prestijini arttırdığını belirtti.

Türk halı firmalarının fuarın omurgasını oluşturduğuna dikkat çeken Malaman, "Halcılarımız, her yıl Avrupa'ya gelerek dünyanın en prestijli fuarında ülkemizin sektördeki günücü ortaya koyuyor. Bugün Domotex Hannover 2019'un da omurgasını Türk halı firmaları oluşturuyor. Konsolosluk olarak elimizden gelen bütün çabayı sarf ederek katılımcı firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan'da fuarla ilgili çalışmalar hakkında bilgiler vererek, önlerindeki 5 yıllık hedefleri anlattı.

Ayrıca Kaplan, yurt dışındaki büyükelçilikler, konsolosluklar ve ticari ataşeliklerin, ihracatçılarla koordineli çalışması gerektiğine dikkat çekti.

Suriye'deki öğrencilere yardım

Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği (İDEA) Gaziantep Temsilciliği ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Suriye'deki çadır kentlerde eğitim gören öğrencilere çizme dağıtıldı.

İDEA Başkanı Mustafa Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere bin çizme dağıttıklarını söyledi.

Suriye'deki öğrencilerin ağır kış şartlarında çok zorluklar yaşadığına dikkat çeken Yıldız, öğrencilerin yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA