Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
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Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü

Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlardan biri hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan diğer 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza gece saatlerinde, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 7. kilometresi Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen Renault marka 27 MB 3331 plakalı araç ile çarpıştı. Yeni aldığı 31 AAT 498 plakalı ford marka aracı ile Nurdağı istikametinden Gaziantep'e seyir halinde olan A.Z. ise duramayarak aynı kazaya karıştı. Kaza sonucu 27 MB 3331 plakalı araç yol kenarındaki menfeze uçtu.

Üç aracın karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 27 MB 3331 plakalı aracın içerisinde bulunan Suriye vatandaşı olan Muhammed H., Mahmut H., Hamza B., Başar H., Ahmet M. Ahmet C. ve sürücü Muhammed Tarık Cüneyt yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Muhammed Tarık Cüneyt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet C.'nin Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde, Ahmet M.'nin ise Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü
Gaziantep'teki zincirleme kazada bir kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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