Gaziantep'teki Terör Örgütü Deaş Davasında Karar

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada 10 sanığa 2 yıl 1 ay ile 26 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan İdris Kaya, Vakıf Polat, Ahmet Çapkın, Mehmet Gümüştekin, Mehmet Emin Çapkın ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Mehmet Mustafa Çevik, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Çapkın, atılı suçlamaları kabul etmedi. Suriye'ye gitmediğini ve silah eğitimi almadığını iddia eden Çapkın, beraat talebinde bulundu.

Sanık Mehmet Emin Çapkın da terör örgütü ile alakasının olmadığını savundu.

"Gizli tanık Piramit herkes hakkında ifade vermiş ancak benim hakkımda ifade vermemiştir. İddialar asılsızdır." diyen Çapkın, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mehmet Mustafa Çevik ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Çevik, "İçerisinde ne olduğu belli olmayan poşette parmak izimin çıktığı iddiasıyla uzun süredir tutukluyum. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, müzakere için verilen aranın ardından kararı açıkladı.

Sanıklar Mehmet Gümüştekin, Vakıf Polat, Mehmet Emin Çapkın'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası çarptıran heyet, Çapkın ile Gümüştekin'e "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya yer değiştirmek" suçundan da 10'ar yıl hapis ve 3 bin 320'şer lira para cezası verdi.

Heyet, Gümüştekin'e ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Çapkın ile İdris Kaya'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis, Ömer Beltekin'e de aynı suçtan 6 yıl 10 hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Sanıklar Cuma Şahin, Gökhan Öztürk, Hanım Öztürk, Merve Beltekin hakkında "bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmeden heyet, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle Abdullah Sezgin, Ramazan Yalçın, Vakkas Gündoğdu, Ergün Çapkın, Alev Çapkın, Yazgül Çapkın, Ramazan Deniz, İsmail Durdu, Yusuf Durdu, Müslüm Yulafçı, Muzaffer Kahraman'ın da beraatine karar verdi.

Heyet ayrıca sanık Mehmet Mustafa Çevik'in dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Olay

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.

Soruşturmanın ardından 110 sanık hakkında dava açılmış, dava dosyası 8 ayrı dosyaya ayrılmıştı.