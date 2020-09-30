Gaziantep'teki işletmelere pandemi sürecinde, 2,5 milyon lira ceza kesildi

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, "Pandemi sürecinde, kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı" dedi.

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, "Pandemi sürecinde, kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 500 bin lira cezai işlem uygulandı" dedi.

Gaziantep kent merkezinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı 200 personel ile kafeterya, pastane ve restoranlarda denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği ile ürünlerin satışa uygun olup olmadığı, masa ve sandalyelerin sosyal mesafe düzeni kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, pandemi sürecinde sıkı denetimler yaptıklarını, kurallara uymayan işletmelere 2 milyon 500 bin lira ceza kestiklerini anlatarak, " Koronavirüs denetimleri kapsamında çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimiz şu anda kafelerde, restoranlara ve bu şekilde tüketim yapılan yerlerde denetimler gerçekleşiyor. 1 günde 4 bin 600 denetim yaparak Türkiye'de rekor kırmıştık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz denetimlerde toplam 35 bin 600 iş yerini denetledik. Bizim amacımız farkındalık oluşturmak. Hem esnafın hem tüketicinin sağlıklı şekilde kurallara uymasını sağlamak. Bu süreçte hijyen şartlarına uymayan, koronavirüs kapsamındaki tedbirlere uymayan 55 işletmeyi kapattık. Şu ana kadar 2 milyon 500 bin liranın üzerinde ceza işlemi uygulandı. Bizim asıl amacımız cezadan daha çok bilgi vererek, eşrafımızın daha hijyenik bir ortam sağlaması" şeklinde konuştu.

Karayılan, vatandaşlardan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 'Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak, ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI