Gaziantep'te zabıta ekipleri yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
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Gaziantep'te zabıta ekipleri yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

03.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:30
Gaziantep'te zabıta ekipleri yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, yolda bulduğu içinde bir miktar para bulunan cüzdanı sahibinin banka dekontundan tespit ederek bulup teslim etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, yolda bulduğu içinde bir miktar para bulunan cüzdanı sahibinin banka dekontundan tespit ederek bulup teslim etti.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, Altınüzüm Mahallesi'ndeki semt pazarında görev yaparken bazı evraklar ile 160 lira para bulunan cüzdan buldu.

Alışveriş yaptığı yerin satış fişi ile para çektiği bankanın dekontunu inceleyen zabıta ekipleri, ilgili bankadan adres ve telefon bilgilerine ulaştıktan sonra çölyak hastası olduğu öğrenilen Mahmut Akdoğan'a ulaştı.

Kaybettiği parasına kavuşan Akdoğan, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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