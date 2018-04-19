Gaziantep'te Zabıta Ekibine Saldırı Yapılması

Gaziantep'te otogarda denetim yapan iki zabıta görevlisinin taş ve sopalarla darbedilerek yaralanmasına tepki gösterildi.

Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği bünyesindeki 10 engelli, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Engelliler, kendilerine yardımcı olan zabıta ekiplerine yönelik saldırıyı kınadı.

Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, engellilerle sürekli iç içe olduklarını belirterek, ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bir daha buna benzer olayların yaşamamasını dileyen Yıldırım, "Yaralanan ikikişiden biri taburcu edildi. Bir arkadaşımız halen yoğun bakımda. İnşallah durumu iyiye doğru gidiyor. İyi olacak inşallah." dedi.

Engellilerden Abdullah Bal ise zabıta ekiplerini hedef alan saldırıların bir daha yaşanmamasını istedi.

Bal, zabıta ekiplerinin halka her konuda yardımcı olan belediye çalışanları olduklarını belirterek, "Zabıtalar olmasa bizim halimiz duman olurdu. Kimse zabıtalara dokunmasın." ifadelerini kullandı.

Engelliler, Zabıta Daire Başkanı Yıldırım'a çiçek verdi.