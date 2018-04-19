Gaziantep'te Zabıta Ekibine Saldırı

Gaziantep'te otogarda denetim yapan iki zabıta görevlisi, taş ve sopalarla darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak olmasına rağmen Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin önünde yolcu alıp indiren minibüslere yönelik denetim yaptı.

Ekipler, Yavuzeli ilçesine yolcu taşıyan firmaya ait minibüsün şoförünü otogarın önünde yolcu alıp indirmemesi konusunda uyardı.

Uyarının ardından görevlilerle tartışan minibüs şoförü ve yanındakiler, zabıta görevlileri Mehmet Çomak ve Abdullah Yıldız'a taş ve sopayla saldırdı.

112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı zabıta görevlilerinden Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.