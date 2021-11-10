Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te apartmanın bahçesinde oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te apartmanın bahçesinde oyun oynayan kız çocuğunun Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Türk bayrağını yerden kaldırarak öpen çocuk, bayrağı göğsüne koyarak oynamaya devam etti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde evin balkonuna asılan Türk bayrağı rüzgarın etkisiyle aşağı düştü. Bahçeye düşen bayrak o sırada orada oyun oynayan kız çocuğunun dikkatini çekti. Oyunu yarıda bırakarak bayrağa doğru koşan kız çocuğunun, bayrağı yerden kaldırarak öptüğü anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çocuk bayrağı öpüp alnına koyduktan sonra katlayarak göğsüne koydu. Yürekleri ısıtan anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(iHA)

Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü

Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü

Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına, Türk milletinin refahına dair yüreğinde zerre kadar hassasiyeti olanın nükleer enerjiye...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title