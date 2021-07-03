Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep'te bir yolcu otobüsünde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kentin girişinde durdukları yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 16 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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Gaziantep'te yolcu otobüsünde 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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