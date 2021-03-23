Gaziantep'te yoğun sis etkili oldu

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sis tabakası da kentin üzerinde etkisini gösterdi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sis tabakası da kentin üzerinde etkisini gösterdi.

Havanında kararmasıyla trafikte görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı