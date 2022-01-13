GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yoğun sis

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin batısı ve güneyinde yağışlı havalar etkili olurken, Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde ise yoğun sis etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan sis, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 ila 12 metrelere kadar düşerken, ilçelerin bazı bölgelerinde görüş mesafesi 10 metrenin altına indi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü için trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.