Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı ağaçlar devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İlçe merkezi ve yüksek rakımlı kırsal mahallelerde daha da etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışına dayanamayan bazı ağaçların dalları kırılırken bazı ağaçlar ise devrildi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ise seyir etmekte zorlandı.

Kırılan ve devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - GAZİANTEP