Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi - Haberler
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Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı ağaçlar devrildi.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (İHA) - GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bu sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bazı ağaçlar devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. İlçe merkezi ve yüksek rakımlı kırsal mahallelerde daha da etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışına dayanamayan bazı ağaçların dalları kırılırken bazı ağaçlar ise devrildi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar ise seyir etmekte zorlandı.

Kırılan ve devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, kar, 3. Sayfa, Haber

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