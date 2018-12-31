Gaziantep'te Yeni Yıl Mesajları

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu ve Nejat Koçer ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kirazoğlu, mesajında, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla girdiklerini belirterek, 2019'un birlik, beraberlik içerisinde bir yıl olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin yeni yılda daha güçlü olması dileğinde bulunan Kirazoğlu, "Yurt içinde ve sınır ötesinde üstün fedakarlıkla görev yapan başta güvenlik güçlerimize ve kıymetli ailelerine, gazilerimize, emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza yeni yılda en içten duygularla sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Nejat Koçer ise yeni umut ve beklentilerle 2019 yılına girdiklerini ifade ederek, hayırlı, sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.

Koçer, 2018'in çetin geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yılda, ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması, birlik ve beraberliğin daim olması, millet ve ülke refahının artması adına önemli adımlar atıldı. Ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler oldu. Döviz piyasalarımıza yapılan müdahaleye karşın çok hızlı kararlar alınarak ve destekler sağlanarak önemli bir iyileşme elde edildi. 2019 başından itibaren bu iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Yeni yılda başta yakın coğrafyamızda olmak üzere, yaşanan acıların sona ermesini, insanlığın karşı karşıya kaldığı dramların hızla çözüme kavuşmasını temenni ediyorum."

Başkan Mehmet Tahmazoğlu da 2019 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olmasını temenni ederek, yeni yılın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğinde bulundu.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise 2019 yılının birlik ve beraberlik içerisinde, kalkınma ve refahın arttığı, ekonomiden sosyal yaşama kadar her alanda daha güzel günlerin yaşandığı bir yıl olmasını diledi.

Prof. Dr. Edibe Sözen de yeni hedeflerle 2019 yılına girmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA