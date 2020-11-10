Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep

10.11.2020 08:16 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:21
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep

GAZİANTEP'te mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan mor baklava ilgi gördü.

GAZİANTEP'te mor meyve ve sebzelerin özünden yapılan mor baklava ilgi gördü. Baklava ustası Ömer Çelebi, rengi ve tadıyla klasik baklavadan farklı olan mor baklavaya talebin oldukça fazla olduğunu söyledi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan mor baklava, dikkat çekti. Siyah havuç, nar, ahududu, vişne, kırmızı pancar gibi mor meyve ve sebzelerin özüyle hazırlanan mor baklavaya talep son dönemde arttı. Sağlık sorunları nedeniyle baklava yiyemeyen insanların da artık baklavanın tadına bakabileceklerini ifade eden baklava ustası Ömer Çelebi, "Mormiks ismini verdiğimiz baklava, 12 yıllık araştırma ve geliştirme sonucunda mor sebze ve meyvelerin toz haliyle yapılan bir üründür. İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde yapılan çalışmaların ardından ürünü bize gönderdiler. Biz de bu ürünle baklava yaptık. Rahatsızlıklarından dolayı baklava yiyemeyen insanların baklavanın lezzetine bakabilmesini amaçlıyoruz. Bunun için şeker, böbrek, tansiyon ve eklem rahatsızlıkları olan kişilerin rahatlıkla yiyebilmesi için mor baklavayı ürettik. Şu anda olumlu tepkiler alıyoruz" diye konuştu.

ÇOK FAZLA TALEP VARTalebin çok fazla olduğunu ve bu kadar ilgi beklemediklerini belirten Çelebi, mor baklavanın normalden daha zor yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Baklavayı yapmadan önce mormiks tozunu hamurla karıştırıyoruz. Bu normal baklavadan daha zorlu hamur haline geliyor. Daha sonra şerbeti dökülüyor. Toz, şerbetin tüm özelliklerini çekiyor. Damakta farklı bir tat bırakıyor. Birçok yapım aşamasından geçtikten sonra hazır hale geliyor. Mor baklavayı satışa sunduktan sonra çok fazla olumlu geri dönüş aldık. İnsanlar bu yeni lezzeti çok beğendi. Her geçen gün talep artıyor, biz de bu talebe yetişmeye çalışıyoruz." 


Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep
Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Tıbbi ve aromatik bitkilere yoğun talep
Tıbbi ve aromatik bitkilere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Özel topraktan üretilen çömleklere yoğun talep
Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti
Kadın kıyafetleri giydirilen damat, sağlık çalışanlarına baklava ikram etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Madonna Cem Yılmaz Türkan Şoray Burak Özçivit
Spor Ozan Tufan Arda Turan Caner Erkin Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yapılan mor baklava yoğun talep - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 08:24:07. #1.15#
title