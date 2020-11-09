Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu
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Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu

09.11.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:13
Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu

KORONAVİRÜS, vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te bulunan çarşılarda alınan önlemlere rağmen yoğunluk devam ediyor.

KORONAVİRÜS, vaka sayılarının yüksek olduğu Gaziantep'te bulunan çarşılarda alınan önlemlere rağmen yoğunluk devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın sürekli uyardığı ve vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişinin maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polis ekipleri de caddelerde dolaşanları tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde maskeyi yüzünden aşağı indirerek yeme-içmeye ve sigara kullanmaya devam ediyor.

Öte yandan Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirlerin kendilerinin için olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, toplu alanlarda sigara içilmemesinin yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu
Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu
Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu
Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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