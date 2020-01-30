Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

30.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:28
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey Emniyet müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Takibe alınan adrese düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçundan yakalandı.

Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu, bir bilye atar tabanca, iki kurusıkı tabanca, 8 mermi ve 27 çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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