Gaziantep'te Uygulama Camisinin Temeli Atıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Abdulkadir Konukoğlu Camisi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, SANKO Holding tarafından Değirmencik Mahallesi'nde 2015 yılında inşaatı tamamlanarak eğitim öğretime başlayan 24 derslikli Hacı Sani Konukoğlu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Abdulkadir Konukoğlu Camisi'nin temel atma töreninde, caminin hayırlı olmasını diledi.

Konukoğlu ailesine teşekkür eden Gül, "Gaziantep'in bir özelliği de hayırseverlerinin çok olması. Herkes imkanları ölçüsünde okul, camii ya da sağlık ocağı yapıyor. Bu da Gaziantep'in büyüklüğü. Gerçekten Konukoğlu ailesi öyle bir aile ki hayır yapan hayır yaptıkça da bir sonrakine söz veren bir aile. Hayır yapmak önemli ama hayırlı işlere destek olmak, 'Allah razı olsun' demek daha da önemli. Ben İslahiyelilere teşekkür ediyorum. Bu kalabalık ile bu güzelliğe şahitlik etmek sizlere yakışır." diye konuştu.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da bu caminin yaptırdıkları 15'inci olduğunu belirterek, "İnşallah 16'ncısı da dünyanın en büyük camisi olacak ve Gaziantep'te yapılacak. Burası bizim mülkümüz değil Allah'ın evi. Bu cami inşallah İslahiye'ye yakışır bir cami olacak." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafında okunan duanın ardından temele harç atıldı.

Bin 353 metrekare inşaat alanı bulunan ve bin 500 kişi kapasiteli caminin temel atma törenine, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdöğen, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Başkanı Adil Konukoğlu, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA