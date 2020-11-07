Gaziantep'te üniversitelilerden İzmir?e yardım
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Gaziantep'te üniversitelilerden İzmir?e yardım

07.11.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.11.2020 12:23
Gaziantep'te üniversitelilerden İzmir?e yardım

GAZİANTEP Üniversitesi öğrencileri, 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında toplanan bir TIR malzemeyi İzmir'e gönderildi.

GAZİANTEP Üniversitesi öğrencileri, 6,6 şiddetindeki depremde zarar gören depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında toplanan bir TIR malzemeyi İzmir'e gönderildi.

Gaziantep Üniversitesi İzmirli depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. 2 gün süren yardım kampanyası öncesinde GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İzmir'deki yardımların dağıtımını yapan AFAD merkezi yetkilileri ile görüştü. Depremzedelerin ihtiyaçlarının öğrenilmesinin ardından sosyal medya ve belediyeden yapılan ilanlarla kampanya duyuruldu.

Kampanyaya Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de destek verirken Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Zaim Başaslan öncülüğünde bir araya gelen üniversiteliler de yardım kampanyasına destek verdi. Duyurunun ardından 2 gün gibi kısa bir sürede toplanan yetişkin ve çocuk kıyafeti, hijyen malzemeleri, battaniye ve gıda kolileri hazırlandı.'ACILAR PAYLAŞILDIKÇA AZALIR'Hazırlıkları öğrencilerle birlikte yaptıklarını ifade eden Özaydın, öğrencilerin daha önce Elazığ depreminde de aynı fedakarlığı gösterdiklerini ifade etti.Özaydın, bir evde günlük kullanılacak ne varsa yardım kolilerinde olduğunu söyleyerek, meydana gelen deprem olayının tüm herkesi derinden üzdüğünü vurguladı.

Rektör Özaydın, 'Öğrencilerle birlikte Öncelikli İzmir'de yaşanan doğal afette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet baş sağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileriz. Acılarını sözle değil özde paylaşmak istiyoruz. Çünkü acılar paylaştıkça azalır sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. Biz de Valilik, Büyük Şehir ve Gaziantep Üniversitesi olarak oradaki arkadaşlarımıza gıda, giyim ve hijyen paketi hazırladık. Günlük kullanımda neye ihtiyaç varsa kolilere bunları koyduk Az da olsa oradaki kardeşlerimize yardım etmek istedik. Umarım bu acılar diner ve böyle olaylarla karşılaşmayız. Özellikle bu hazırlığın yapılmasında öğrencilerimizin çok büyük emeği var. Onlar geçmiş zamanda bir çok yere bu şekilde yardımlarda bulundular' dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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