Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA, İrfan Aydoğdu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Uludağ idaresindeki 27 AHP 130 plakalı motosiklet, Günaltı Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 21 AP 193 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın ektisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Uludağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza anı civardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
AA / İrfan Aydoğdu - Güncel