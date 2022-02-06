Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA, İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'te traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Uludağ idaresindeki 27 AHP 130 plakalı motosiklet, Günaltı Mahallesi'nde A.U. yönetimindeki 21 AP 193 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın ektisiyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Uludağ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan diğer sürücü ise Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı civardaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Mehmet Uludağ, Gaziantep, Uludağ, Güncel, Haber

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