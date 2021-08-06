Gaziantep'te trafik kazasında bir araç oto galeriye girdi
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Gaziantep'te trafik kazasında bir araç oto galeriye girdi

Gaziantep'te trafik kazasında bir araç oto galeriye girdi
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te trafik kazasına karışan araç oto galeriye girdi.

Gaziantep'te trafik kazasına karışan araç oto galeriye girdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Pancarlı Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı'nda Ali D. idaresindeki 27 R 8421 plakalı otomobil, Mehmet D. yönetimindeki 27 AEA 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet D. yönetimindeki araç, yolun sağ tarafında bulunan oto galeriye girdikten sonra bir araca daha çarpıp durabildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Maddi hasarlara neden olan kazalarda, yaralanan olmadı.

Gaziantep'te trafik kazasında bir araç oto galeriye girdi
Gaziantep'te trafik kazasında bir araç oto galeriye girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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