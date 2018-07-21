Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Gaziantep'te kamyon ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı.
Gaziantep'te kamyon ile işçi minibüsünün çarpışması sonucu 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 3. Organize Sanayi bölgesi Sanko Kavşağı'nda, Mehmet Yön idaresindeki 27 AVL 44 plakalı kamyon, Yunus Altın yönetimindeki 27 Z 7457 plakalı işçi minibüsü ile çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan 3 işçi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.