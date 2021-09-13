Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandıŞanlıurfa istikametinden Gaziantep'e seyir halinde olan Abdullah Tiryakioğlu idaresindeki 27 NM 272 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Uluyatır Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Şahin...
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı
Şanlıurfa istikametinden Gaziantep'e seyir halinde olan Abdullah Tiryakioğlu idaresindeki 27 NM 272 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Uluyatır Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Şahin Çelikcan'ın kullandığı 26 ACE 418 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri