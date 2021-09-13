Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandıŞanlıurfa istikametinden Gaziantep'e seyir halinde olan Abdullah Tiryakioğlu idaresindeki 27 NM 272 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Uluyatır Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Şahin...

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Şanlıurfa istikametinden Gaziantep'e seyir halinde olan Abdullah Tiryakioğlu idaresindeki 27 NM 272 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa karayolu Uluyatır Mahallesi kavşağında karşı yönden gelen Şahin Çelikcan'ın kullandığı 26 ACE 418 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
Bu da Urfalı Maradona! İnşaatta kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor

Bu da Urfalı Maradona! İnşaatta kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor

 Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

Servis aracı ve otomobilin çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti

 İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1

İSTANBUL-'İMAMOĞLU'NUN ÖZEL KALEMİYİM' DEDİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİN CAMINA TAŞ ATTI -1
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehmet Erdem Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Diego Max Meyer Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 13:10:16. #1.17#