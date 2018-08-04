Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gaziantep'te traktörle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Gökhan Özer yönetimindeki 44 FJ 377 plakalı otomobil, Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu 12'inci kilometresinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktörle çarptıştı.
Kazada yaralanan Özer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan traktör sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.