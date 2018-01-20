Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Bayındır idaresindeki 27 JC 834 plakalı otomobil, Gaziantep- Nizip Otoyolu Akçakent Köprüsü'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 3'ü çocuk 7 kişi, 112 acil servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Bayındır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.