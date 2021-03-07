Gaziantep'te trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 166 araç ve sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yapılan trafik denetimlerinde 166 araç ve sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Denetimler sırasında otoyolda zorunlu haller dışında duraklama, takoğraf kullanmama, hatalı şerit değiştirme, çadır çekmeme, fazla yolcu bulundurma, aykırı ışık kullanma, seyir halinde cep telefonu kullanma, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve diğer ihlallerden 166 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar