Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
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Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tören sırasında baygınlık geçiren zabıta memuru, polis tarafından kucakta taşınarak Kızılay çadırına götürüldü.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, koronavirüs salgını nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kısıtlı katılımla tören düzenlendi. Törene; Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğretmenler katıldı. İl Müdürü Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Tören alanında görevli olduğu sırada, baygınlık geçiren bir zabıta ise polis tarafından kucağa alınarak Kızılay çadırına götürüldü. Burada müdahale edilen zabıtanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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