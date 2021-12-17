Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Hadi Şeyki (27) yönetimindeki 41 NJ 522 plakalı otomobil, İslahiye Devlet Hastanesi kavşağında, aynı yöne seyir halindeki Mehmet Öztürk (53) idaresindeki 27 AGM 490 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Mehmet Şeyki (20), Leyla Şeyki (25), 1,5 yaşındaki Kadir Şeyki ve 7 aylık Asmin Şeyki yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Şeyki, Gaziantep'e sevk edildi.

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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