Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tır ile süt yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tır ile süt yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.Ş.O. (23) idaresindeki 80 ACH 088 plakalı süt yüklü kamyonet ile O.H. (31) yönetimindeki 31 AGD 302 plakalı tır, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki A.S.Ç. (23) ve M.F.D. (22) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yoluna dökülen sütün, belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik ulaşıma açıldı.

Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep'te tır ile süt yüklü kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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