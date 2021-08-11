Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, toprak alana çarparak takla attı.

Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil, toprak alana çarparak takla attı. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, İslahiye - Hassa kara yolunun 8'nci kilometresi Boğaziçi Mevkii'nde meydana geldi. Hassa istikametine seyir eden Abdulkadir Kaya yönetimindeki Dacia marka 31 AFZ 646 plakalı hafif ticari aracın kontrolden çıkarak orta kısımda bulunan toprak alana çarparak, takla attı. Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan Muhammed Mustafa Kaya (40), Ali Kaya ve Fatma Kaya yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Ali Kaya, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi. Yolda hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer 3 yaralının tedavisi ise İslahiye Devlet Hastanesinde sürüyor.

Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te ticari araç takla attı, 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Gökhan Özbal

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