Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
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Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü

Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi husumetlisi tarafından sokak ortasında kafasına sıkılarak öldürüldü.

Gaziantep'te köpeğini gezdirmeye çıkaran bir kişi husumetlisi tarafından sokak ortasında kafasına sıkılarak öldürüldü. Öldürülen şahsın köpeğinin, sahibinin cenazesinin başından uzun süre ayrılmaması dikkat çekti.

Olay, Osmangazi Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde dogo cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran Hakan Durmaz (35) bir süre köpeğini gezdirdikten sonra Gaziantep Üniversitesi önüne geldi. Üniversitenin ön giriş kapısına geldiği esnada yanında ticari bir araç duran Durmaz'ın üzerine araç içinden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden Durmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Durmaz'a saldıran kimliği belirsiz kişiler araçla olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Durmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Durmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından yol trafiğe kapatılırken polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Durmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Köpek sahibinin başından ayrılmadı

Durmaz'ın köpeği ise polis ekiplerinin incelemesi boyunca sahibinin başından ayrılmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması esnasında sürekli sahibini seyreden köpekle polis ekipleri ilgilendi. Durmaz'ın cesedinin cenaze aracına alınmasını dikkatle izleyen köpeğe polisler su verdi. Kimsesiz kalan köpek Gaziantep Hayvan Bahçesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü. - GAZİANTEP

Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında kanlı infaz: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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