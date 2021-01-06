Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor
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Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor

06.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:16

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki Recep Altun hayatını kaybetti, 88 yaşındaki annesi Fevziye Altun ise hastanede tedaviye alındı.

Öğle saatlerinde Hasırcıoğlu Mahallesi'nde emekli belediye işçisi Recep Altun, yalnız yaşayan annesinin ihtiyaçlarını karşılamak ve soba temizliği yapmak için gece onun evinde kaldı.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Sabah evdeki bazı işleri yaptıktan sonra dinlenmek için uzanan anne ve oğlundan haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı, açan olmayınca da polise haber verdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasıyla eve girdi. Anne ve oğlunu hareketsiz bulan ekipler, sağlık ekibi çağırdı.

Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor

OĞLU ÖLDÜ, ANNE HASTANEDE

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Recep Altun'un yaşamını yitirdiği belirlendi, baygın olan annesi Fevziye Altun ise, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Altun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Recep Altun'un cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Sobadan zehirlenen oğul öldü, anne hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
SANCEZ: Garibanın yüzü gülürmü Allah rahmet eylesin
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