Gaziantep'te Sele Kapılan Araçtaki 2 Kişi Kayboldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişi kayboldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Açıkgöz'ün (25) yakınları, sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Keser ve Açıkgöz'ün dün akşam saatlerinde 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgede AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte arama çalışması başlattı.

Çat Deresi yakınlarında çalışma yapan ekipler, bölgede etkili olan sağanakla birlikte oluşan sel sonucu geçici köprünün yıkıldığını tespit etti. Dere kenarında yapılan aramalarda sele kapılan Keser ve Açıkgöz'ün içinde bulundukları otomobil, çamura saplanmış olarak bulundu.

Keser ve Açıkgöz'ün ise aracın içinde olmadığını belirleyen ekiplerin, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan taşan derenin geçici köprüyü yıkması nedeniyle ilçe merkezi ile Fıstıklı dağ grup yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA