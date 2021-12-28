Son dakika... Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi 55 yaşındaki adam, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti Gaziantep'te, üç gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen...

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi

55 yaşındaki adam, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, üç gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.

Olay, 25 aralık 2021 Cumartesi sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde bir miktar alkol alan 55 yaşındaki Halil Bozkurt., bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İki günlük yaşam savaşını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, bir çocuk babası adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mücahitler Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak üç gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti. Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden Halil Bozkurt'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika... Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi

Son dakika... Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi

Son dakika... Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'ye yükseldi

Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

 Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye kamerada

Kontrolden çıkan otomobil, iş yerine daldı! Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye kamerada

 Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ameliyatını yapan Prof. Dr. Özkan: Derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title