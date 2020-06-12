Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün

Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğünGAZİANTEP'te, düğün salonu işletmecisi Fatih Demir, sezonun açılmasına sayılı günler kala başlattığı kampanya ile koronavirüs salgını süresince görev yapan bir sağlıkçının düğününü ücretsiz yapacağını söyledi.

12.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:22

Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün

GAZİANTEP'te, düğün salonu işletmecisi Fatih Demir, sezonun açılmasına sayılı günler kala başlattığı kampanya ile koronavirüs salgını süresince görev yapan bir sağlıkçının düğününü ücretsiz yapacağını söyledi.

Nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabileceğinin açıklanmasının ardından uzun süredir kepenkleri kapalı olan salon işletmecilerini heyecan sardı. Gaziantep'te, yeni dönem için hazırlıklarını yapan işletmecilerden Fatih Demir, koronavirüs salgını süresince görev yapan bir sağlık çalışanının düğününü ücretsiz yapacağını söyleyerek, kampanya başlattı. Kampanya kapsamında başvuran çiftler arasında kura çekimi yapılarak, belirlenen çiftin düğünü ücretsiz yapılacak. ÖNLEMLER ALINDI

Bu kapsamda salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için başta sosyal mesafe kuralı ayarı olmak üzere birçok yenilik yapıldı. Salonlardaki masalarda oturan sayısı 4'e indirildi. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılabilmesi için ayarlandı. İç ve dış mekanlar temizlendikten sonra dezenfekte edilerek steril hale getirildi. İlaçlama işlemi düğün sonrasında da devam edecek.

'ÇİFTİMİZİN DÜĞÜNÜNÜ ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ'

Salgın sürecinde çok fazla emek veren sağlık çalışanlarına bu kampanyayla destek vermek istediğini ifade eden düğün salonu işletmecisi Fatih Demir, "Salonlarımız açıldı. Biz de çiftlerimize ve misafirlerimize daha sağlıklı bir ortam sağlamak için tüm önlemlerimizi aldık. Masa sayılarımızı 8 kişiden 4 kişiye düşürerek sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirdik. Dezenfektan, havalandırma ve diğer tedbirlerimizi aldık. Bizim bu süreçte fedakarca çalışanlar sağlıkçılarımızdı. Bu süreci onların sayesinde atlatmaya başladık. Biz de onların yanında olmak için sağlık çalışanlarımıza kura çekerek, bir çiftimizin düğününü ücretsiz yapacağız. Salonda yapılacak olan tüm masrafları işletme olarak biz karşılayacağız" dedi.

Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Eşyalarını camdan fırlatan adam kapıyı açmayınca özel harekat polisi operasyon düzenledi
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
16 vatandaşımızı kaybettiğimiz saldırının faili etkisiz hale getirildi
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, ardından intihar etti
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Leyla Güven Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Mariah Carey Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Gaziantep'te, sağlık personeline ücretsiz düğün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 12:00:58. #1.14#
title