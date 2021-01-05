Gaziantep'te Sağlık Çalışanları Kaybettikleri Meslektaşlarını Andı
05.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:52
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına basın açıklamasını yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, salgından dolayı hayatını kaybeden 310 sağlık çalışanına dikkat çekerek "Öfkeliyiz, çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz!
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına basın açıklamasını yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, salgından dolayı hayatını kaybeden 310 sağlık çalışanına dikkat çekerek "Öfkeliyiz, çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz!" mesajını tekrarladı
Kaynak: DailyMotion.com