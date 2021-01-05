Gaziantep'te Sağlık Çalışanları Kaybettikleri Meslektaşlarını Andı

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde toplanan sağlıkçılar adına basın açıklamasını yapan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, salgından dolayı hayatını kaybeden 310 sağlık çalışanına dikkat çekerek "Öfkeliyiz, çünkü tükendik, çünkü ölüyoruz!