Gaziantep'te pusetten düşen bebek hastanede yaşamını yitirdi
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Gaziantep'te pusetten düşen bebek hastanede yaşamını yitirdi

01.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:19
Gaziantep'te pusetten düşen bebek hastanede yaşamını yitirdi

Gaziantep'te evdeki pusetinden düşen 6 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Gaziantep'te evdeki pusetinden düşen 6 aylık bebek, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Onat Kutlar Mahallesi'ndeki evlerinde bir hafta önce pusetten düşen 6 aylık Eymen Ekici, ailesi tarafından kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Eymen bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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