Gaziantep'te, PKK/KCK propagandasına 7 gözaltı
27.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:43
GAZİANTEP'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'de, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici paylaşımlarda bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Belirlenen 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI