Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı

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Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı Gaziantep'te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te pitbull kavgası: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir bekçi ile pitbull gezdiren bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bekçi belindeki silahla tartıştığı şahıslardan birini ayaklarından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in nizip ilçesi Hafızpaşa Mahallesi Taşhane Sokak'ta bulunan parkta pitbull cinsi köpeği gezdiren 20 yaşındaki M.Y ile 28 yaşındaki bekçi M.G arasında saldırgan bir tavır sergileyen köpek nedeniyle tartışma çıktı. M.Y'nin ağabeyi Y.Y'yi çağırması üzerine büyüyen tartışmada bekçi M.G, belindeki silaha sarıldı. M.G., kendisine küfür ettiğini ileri sürdüğü Y.Y.'ye tabancayla ateş ederek, şahsı ayaklarından vurdu.

Yaralanan Y.Y., Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bekçi M.G hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL