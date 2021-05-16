Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor

Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valiliği tarafından, ellerindeki meyve ve sebzeyi kapanma döneminde satamayan pazarcılara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla, satın alınan 100 ton meyve ve sebze vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

GAZİANTEP Valiliği tarafından, ellerindeki meyve ve sebzeyi kapanma döneminde satamayan pazarcılara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla, satın alınan 100 ton meyve ve sebze vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi ve ürünlerini satamayıp ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan pazarcılara destek verilmesi için  ellerinde bulunan 100 ton sebze ve meyvenin satın alınması projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında pazarcılar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edilerek, özellikle ürünlerini satamamış olan pazarcılardan 100 ton meyve ve sebze satın alınıp, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarıyla paketlenerek, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve aşevlerine gönderildi.    

Yapılan çalışmalarla hem pazarcılara hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olunduğunu ifade eden Şehitkamil Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından Sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazarlar açıktı. Ancak özellikle 15 Mayıs tarihinin Bayramın üçüncü gününe denk gelmesi dolayısı ile pazarcıların bazı ürünleri ellerinde kaldı. Yapılan bu çalışmalarla mağduriyetlerini gideriyoruz. Valilik koordinasyonunda çalışmaları yaptık. Çalışmaya destek olan hayırseverlere ve aralıksız emek veren ve dağıtımları gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Grupları'na da teşekkür ederiz" dedi.

Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
MEB, kademeli normalleşme döneminde yüz yüze ve uzaktan eğitim kararını açıkladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te pazarcılardan alınan 100 ton meyve ve sebze halka dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 17:56:11. #1.15#

title