Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)
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Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)

19.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:03
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDAGaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.


Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)
Gaziantep'te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:04:27. #1.14#
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