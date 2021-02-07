Gaziantep'te özel hastanede sağlık çalışanlarına saldırı güvenlik kamerasında
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Gaziantep'te özel hastanede sağlık çalışanlarına saldırı güvenlik kamerasında

07.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:56
Gaziantep'te özel hastanede sağlık çalışanlarına saldırı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te faaliyet gösteren özel bir hastanede, hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede, 15 gündür Kovid-19 tedavisi gören M.A.K, hayatını kaybetti.

Ölüm bilgisine Kovid-19 yazılmamasını isteyen hasta yakınları, çıkan tartışmanın ardından hastane görevlilerine saldırdı.

Biri hemşire 3 hastane görevlisinin yaralandığı olayda, hastanede de hasar oluştu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırdığı, yaşanan kargaşa ve bir kadının demir korkulukla bilgisayara vurduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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